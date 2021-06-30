الحكم على جاكوب زوما بالسجن 15 شهراً

المصدر: جوهانسبورغ ■ أ.ف.ب

قضت المحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا، أمس، بسجن الرئيس السابق جاكوب زوما، 15 شهراً، بعد إدانته بتهمة تحقير القضاء، إثر محاولات لتجنب المثول للإدلاء بإفادته.

وقالت المحكمة الدستورية، «ما من خيار آخر أمام المحكمة الدستورية سوى أن تخلص إلى القول إن زوما (79 عاماً)، مذنب بتهمة تحقير المحكمة». وأوضحت المحكمة أن أعلى سلطة قضائية أصدرت هذا الحكم «بغالبية أعضائها». وأضافت «لا أحد فوق القانون».

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