إيران تعلن امتلاكها طائرات مسيرة يبلغ مداها 7000 كم

المصدر: طهران - أ ف ب

أعلن القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي الأحد أن إيران تمتلك طائرات مسيّرة يبلغ مداها سبعة آلاف كلم، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وقال سلامي في تصريح بثّه التلفزيون الرسمي الإيراني «لدينا طائرات مسيّرة يبلغ مداها سبعة آلاف كلم تقلع وتهبط في المكان نفسه ومن دون طيار».

وجاءت تصريحات سلامي حول الطائرات المسيّرة في سياق إعطائه أمثلة على التقدّم التقني الذي يحرزه الحرس الثوري، وذلك خلال مراسم أقيمت للكشف عن مشروع لقاح مضاد لكوفيد-19 يتوقّع أن يدخل قريبا مرحلة التجارب السريرية.

ويبدو أن سلامي كان يشير إلى حيازة بلاده طائرات مسيّرة قادرة على العمل ضمن دائرة يبلغ شعاعها 3500 كلم.

وكانت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إسنا» قد أوردت في تقرير نشرته قبل نحو شهر أن الشعاع الأقصى المعروف للطائرات الإيرانية المسيّرة، من نوع «غزة»، يبلغ ألفي كلم.

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