استشهاد 3 فلسطينيين بتبادل لإطلاق النار مع قوات إسرائيلية

المصدر: جنين ■ أ.ف.ب

أكدت مصادر فلسطينية وإسرائيلية، استشهاد ثلاثة فلسطينيين، بينهم اثنان من قوات الأمن، في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، فجر أمس، خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات إسرائيلية، في تطور اعتبرته الرئاسة الفلسطينية «تصعيداً خطراً».

وقال مسؤول أمني إسرائيلي إن القوات الخاصة الإسرائيلية في جنين، كانت تسعى لاعتقال فلسطينيين نفذا عملية إطلاق نار في وقت سابق.

من جانبه، قال مسؤول أمني فلسطيني رفيع المستوى «إن القوات الإسرائيلية التي وصلت إلى محيط مقر الاستخبارات في جنين، نحو الساعة الثالثة فجراً، كانت تستقلّ سيارة مدنية». وأضاف المصدر «اشتبه فيهم حرّاس مقر الاستخبارات، ووقع اشتباك بين الحرّاس ووحدة المستعربين» الإسرائيلية. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، فإن «الشهداء هم الملازم أدهم عليوي (23 عاماً)، والنقيب تيسير عيسة (33 عاماً)، من جهاز الاستخبارات العسكرية، والأسير المحرر جميل العموري».

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