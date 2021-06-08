الإمارات ترسل 960 طناً من المواد الغذائية والطبية العاجلة لقطاع غزة

المصدر: أبوظبي ■ وام

أرسلت دولة الإمارات، أمس، 960 طناً من المواد الطبية والغذائية العاجلة للتخفيف من حدة التداعيات الإنسانية لنحو 20 ألف أسرة في قطاع غزة، عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وسيّرت دولة الإمارات 33 شحنة عبر معبر رفح، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الإماراتية الرشيدة، ضمن البرامج الإنسانية والإغاثية المقدمة من دولة الإمارات إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، في وقت تعاني فيه شريحة كبيرة من السكان من الأوضاع الإنسانية الصعبة، وعدم توافر الاحتياجات الضرورية من الغذاء والدواء والكساء ومواد البناء الأساسية.

وتسعى دولة الإمارات دائماً نحو تقديم كل الدعم الممكن لتعزيز الاستجابة الإنسانية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في مثل هذه الظروف التي تتطلب من الجميع التضامن نحو تخطي آثارها القاسية على المجتمعات، خصوصاً من النساء والأطفال.

وتتابع دولة الإمارات عن كثب تطورات الوضع الإنساني في قطاع غزة، وخلال شهر يناير الماضي تم إرسال 808 أطنان من المواد الإغاثية العاجلة وذلك من خلال 29 شاحنة دخلت عبر معبر رفح أيضاً، بقيمة تسعة ملايين درهم، لدعم 10 آلاف أسرة، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين ولتحسين ظروفهم المعيشية.

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