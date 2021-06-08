مصر تبدأ إنتاج لقاح «سينوفاك» منتصف يونيو

المصدر: القاهرة ■ رويترز

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أن أول إنتاج من لقاح «سينوفاك» الصيني في مصر سيكون في 15 يونيو الجاري، وسيحتاج ما يصل إلى ستة أسابيع لإجراء فحوص قبل طرحه في مراكز التطعيم.



وتسلمت مصر في مايو الماضي دفعة من المواد الخام لإنتاج مليوني جرعة من لقاح سينوفاك بعد توقيع اتفاق لإنتاج اللقاح محلياً وتوزيعه في مصر ودول إفريقية أخرى.



وأوضحت الوزيرة أن مصر تتوقع الحصول هذا الشهر على مواد خام لتصنيع 4.2 ملايين جرعة إضافية من لقاح سينوفاك، وتهدف مصر لإنتاج 40 مليون جرعة هذا العام.



وأضافت الوزيرة أن القاهرة تتوقع أيضاً التوصل قريباً إلى اتفاق مع إحدى الشركات الدولية من أجل إنتاج لقاح أوروبي في مصر.



وكان مجلس الوزراء المصري قال في وقت سابق إن مصر تسعى لإنتاج لقاح أسترازينيكا محلياً، وتقول مصر التي تسلمت ملايين عدة من جرعات أسترازينيكا وسينوفارم، إنها تهدف إلى تطعيم 40% من سكانها بنهاية العام الجاري. ويبلغ عدد سكان مصر نحو 100 مليون نسمة.

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