سعد الحريري يطالب الحكومة اللبنانية بتسديد مساهمة مالية للمحكمة الخاصة

المصدر: القاهرة - رويترز

طالب سعد الحريري رئيس الوزراء المكلف، الحكومة اللبنانية اليوم "بتسديد ما هو متوجب عليها من مساهمة مالية" للمحكمة الخاصة بلبنان كما دعا المجتمع الدولي "إلى تحمل مسؤولياته".

كانت المحكمة قد تشكلت لمحاكمة أولئك في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005. وقد توقف المحكمة، التي تستقي 51 بالمئة من تمويلها من المساهمات الطوعية و49 بالمئة من الحكومة اللبنانية، عملها بعد يوليو إذا لم يتم حل مسألة التمويل.

وألغى قضاة المحكمة التابعة للأمم المتحدة يوم الخميس محاكمة جديدة للرجل المدان باغتيال الحريري لأنهم يتوقعون نفاد أموال المحكمة واضطرارها للإغلاق قبل اتمام مهمتها.

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