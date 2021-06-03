مليارا جرعة من لقاحات مضادة لـ "كورونا" أعطيت في العالم

المصدر: باريس - أ ف ب

أعطيت أكثر من ملياري جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في كل أنحاء العالم، بعد ستة أشهر من بدء حملات التلقيح الجماعية في ديسمبر 2020، وفقا لإحصاء أعدته وكالة فرانس برس اليوم حتى الساعة 09,00 ت غ.

وحقن ما لا يقل عن مليارين و109 ملايين و696 ألفا و22 جرعة في 215 بلدا أو منطقة وفقا لهذا الإحصاء الذي أجري استنادا إلى مصادر رسمية.

وفيما أعطيت الجرعة رقم مليار بعد خمسة أشهر، في 24 أبريل، استغرق الأمر أقل من شهر ونصف شهر لمضاعفة الجرعات.

ومن بين الدول التي تتصدر القائمة، كندا (59 في المئة من السكان تلقوا جرعة واحدة على الأقل) وبريطانيا (58,3 في المئة) وتشيلي (56,6 في المئة) والولايات المتحدة (51 في المئة).

وفي المجموع، أعطيت 6 من كل 10 جرعات في البلدان الثلاثة الأكثر تعدادا للسكان وهي الصين (704,8 ملايين) والولايات المتحدة (296,9 مليونا) والهند (221 مليونا).

وفي الاتحاد الأوروبي، أعطيت 254,98 مليون جرعة إلى 39 في المئة من السكان. وتدور معظم البلدان الأكثر تعدادا حول متوسط الاتحاد الأوروبي: ألمانيا (43,6 في المئة) وإيطاليا (40 في المئة) وفرنسا (39,4 في المئة) وإسبانيا (39,4 في المئة).

- الاتجاهات الحديثة -خلال الأسبوع الماضي، باستثناء البلدان التي يقل عدد سكانها عن مليون نسمة، كانت الصين الأسرع تلقيحا للسكان مع تحصين 1,37 في المئة من سكانها يوميا. تليها البحرين (1,15 في المئة) وأوروغواي (0,99 في المئة).

وفي الاتحاد الأوروبي، تعد ألمانيا (0,93 في المئة) أسرع من إيطاليا (0,81 في المئة) وفرنسا (0,80 في المئة) وإسبانيا (0,71 في المئة).

وحملات التلقيح اليابانية (0,47 في المئة) والبرازيلية (0,29 في المئة) والروسية (0,22 في المئة) والهندية (0,19 في المئة) أبطأ من تلك الدول الأوروبية.

- تفاوتات في اللقاحات -وما زال التلقيح امتيازا تملكه البلدان "ذات الدخل المرتفع" كما يرى البنك الدولي، وهذه الدول تضم 16 في المئة من البشر بينما نالت حتى الآن 37 في المئة من اللقاحات المعطاة في العالم.

وتقتصر نسبة الجرعات الحالية في البلدان "المنخفضة الدخل" على 0,3 في المئة.

في كل أنحاء العالم، أعطيت 26 جرعة لكل 100 نسمة. لكن هذا الرقم يخفي تباينات كبيرة: 2,5 جرعة لكل 100 نسمة في إفريقيا مقارنة ب87 جرعة في الولايات المتحدة وكندا مجتمعتين و47 جرعة في أوروبا.

وهناك ست دول فقط لم تطلق حملات تلقيح حتى الآن، أربعة في إفريقيا (تنزانيا وتشاد وبوروندي وإريتريا) وواحدة في آسيا (كوريا الشمالية) وواحدة في منطقة البحر الكاريبي (هايتي).

- توزيع -لقاح أسترازينيكا/أكسفورد هو الأكثر انتشارا في العالم: يتم إعطاؤه في أكثر من ثلاثة أرباع البلدان والأقاليم التي تلقّح سكانها (170 على الأقل من أصل 215).

وهو متقدّم على فايزر/بايونيتك (97 دولة ومنطقة على الأقل) وموديرنا (46 على الأقل) وسينوفاك (45 على الأقل) وسبوتنيك-في (40 على الأقل) وجونسون أند جونسون (29 على الأقل).

ويعطى أسترازينيكا/أكسفورد في البلدان الغنية والفقيرة، خصوصا بفضل آلية كوفاكس التي تعتبر المورّد الرئيسي له، فيما تستخدم لقاحات فايزر/بايونتيك وموديرنا، الأكثر كلفة والأصعب تخزينا، بشكل أساسي في البلدان الغنية.

ويعطى لقاح سبوتنيك-في الروسي واللقاحان الصينيان اللذان طورتهما سينوفارم وسينوفاك، بشكل أساسي في البلدان الناشئة والنامية.

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