السعودية تسمح بدخول القادمين إليها من 11 دولة بدءاً من اليوم

المصدر: الرياض ■ وكالات

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أمس، بأنه إشارة إلى البيان الصادر في 2/‏‏2/‏‏2021، بشأن تعليق السماح بدخول المملكة مؤقتاً للقادمين من 20 دولة، لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم، اعتباراً من الساعة 9 من مساء يوم الأربعاء 21/‏‏6/‏‏1442هـ، فإنه سيتم السماح للقادمين من 11 دولة من أصل الـ20، بعد رفع حظر فرضته للحد من انتشار فيروس كورونا، لكن «مع تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي»، بحسب ما ذكرت «وكالة الأنباء السعودية» (واس).

وذكرت الوكالة أنه بناءً على ما عرضته هيئة الصحة العامة بخصوص الوضع الوبائي في عدد من الدول المعلنة، الذي أظهر استقراره، وفاعلية السيطرة على الجائحة في بعض هذه الدول، فقد تقرر السماح بدخول المملكة للقادمين من: دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأميركية، وإيرلندا، والجمهورية الإيطالية، والجمهورية البرتغالية، والمملكة المتحدة، ومملكة السويد، والاتحاد السويسري، وجمهورية فرنسا، واليابان. وأكد المصدر تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي بحق من ينطبق عليهم من القادمين من تلك الدول، مؤكداً أنه سيتم العمل بذلك اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد 30/‏‏ 5/‏‏ 2021. وأعلنت وزارة الداخلية السعودية استمرار تعليق الدخول من دول عدة بينها مصر وتركيا ولبنان.

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