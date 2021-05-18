الإمارات تستنكر تصريحات وزير خارجية لبنان ضد السعودية و دول مجلس التعاون

المصدر: ابوظبي ـ وام

أعربت وزارة الخارجية و التعاون الدولي عن استنكارها و استهجانها الشديدين إزاء التصريحات المشينة و العنصرية التي أدلى بها شربل وهبة وزير الخارجية بالجمهورية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال و التي أساءت إلى المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

و استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة و سلمته مذكرة احتجاج رسمية تستنكر فيها هذه التصريحات مؤكدة أنها تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية و لا تنسجم مع العلاقات التاريخية التي تجمع لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي.

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