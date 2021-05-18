ردًا على وزير خارجية لبنان.. السعودية تستنكر الإساءات المشينة تجاهها وشعبها ومجلس التعاون

المصدر: الرياض - واس

أعربت وزارة الخارجية السعودية اليوم عن تنديدها واستنكارها الشديدين لما تضمنته التصريحات المسيئة لوزير خارجية الجمهورية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة خلال مقابلة تلفزيونية، والتي تطاول فيها على المملكة وشعبها، ودول مجلس التعاون الخليجية الشقيقة.

وأكدت الوزارة مجددًا على أن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

ونظرا لما قد يترتب على تلك التصريحات المشينة من تبعات على العلاقات بين البلدين الشقيقين؛ فقد استدعت الوزارة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة للإعراب عن رفض المملكة واستنكارها للإساءات الصادرة من وزير الخارجية اللبناني، وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص.

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