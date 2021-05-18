الإمارات تشارك في مؤتمر دعم السودان وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية بفرنسا

المصدر: باريس ■ وكالات

ترأس وزير دولة خليفة شاهين المرر، وفد الإمارات المشارك في مؤتمر «دعم المرحلة الانتقالية بالسودان»، وقمة «تمويل الاقتصاديات الإفريقية» اللذين يعقدان في العاصمة الفرنسية باريس.

واستضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، مؤتمر «دعم المرحلة الانتقالية بالسودان»، بحضور عدد من رؤساء الدول ووزراء الخارجية، فضلاً عن 18 من رؤساء الدول والحكومات الذين يشاركون عبر الاتصال المرئي، ويهدف المؤتمر إلى دعم الاقتصاد السوداني بعد رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.

وناقش المشاركون مسألة رفع ديون السودان أو تأخيرها وإعادة جدولتها، لتمكين حكومة المرحلة الانتقالية في البلاد من النهوض اقتصادياً ومواجهة التحديات.

وفي ما يتعلق بقمة «تمويل الاقتصاديات الإفريقية» التي من المقرر أن تعقد اليوم، فقد أعلن قصر الإليزيه في بيان، أن «انعقاد القمة يأتي في أعقاب اتفاق 18 من القادة الأفارقة والأوروبيين في 15 أبريل 2020 على حشد جهود المجتمع الدولي وتعبئته لمواجهة تداعيات الأزمة الصحية والاقتصادية التي تسببت فيها جائحة كوفيد-19 في إفريقيا».

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