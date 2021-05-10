إنتاج لقاح «كورونا» الصيني بمصر في يوليو المقبل

المصدر: القاهرة ■ د.ب.أ

قالت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد، أمس، إنه سيتم عقد اجتماع أسبوعي لمتابعة مراحل تصنيع لقاح كورونا «سينوفاك» الصيني في مصر.

وأضافت الوزيرة خلال مؤتمر صحافى، أن اللقاح الصيني الذي سيتم إنتاجه في مصر يعمل بتقنية اللقاحات المعطلة، مشيرة إلى أن الإنتاج سيكون في شهر يوليو المقبل، ثم يليه تقييم لتلك الجرعات من هيئة الدواء المصرية.

وتابعت: «نسعى لأن تكون مصر مصدراً لتصنيع وتصدير لقاح مضاد لـ(كورونا) لإفريقيا»، كاشفة عن أن لقاح «كورونا» المصري، سيسجل باسم «سينوفاك فاكسيرا».

وأكدت أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر مستقر، مشيرة إلى أن المعامل المركزية تقوم بعمل تسلسل جيني لفيروس كورونا من خلال المسحات ولا يوجد سلاسل «كورونا» متحورة بمصر.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية خالد مجاهد، أعلن أمس الانتهاء من تطعيم مليون و300 ألف شخص ضد فيروس كورونا، مضيفاً أن عدد من قاموا بالتسجيل على الموقع بلغ مليونين و400 ألف.

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