البابا فرنسيس يدعو إلى إنهاء المواجهات في القدس

المصدر: القدس - أ. ف. ب

دعا البابا فرنسيس اليوم الأحد إلى إنهاء المواجهات في مدينة القدس، غداة صدامات جديدة أسفرت عن أكثر من 90 جريحاً في المدينة المقدّسة.

وقال البابا في رسالة بعد صلاة الأحد إن "العنف لا يولد سوى العنف. دعونا نوقف هذه المواجهات".

وأصيب أكثر من 90 شخصاً بجروح في صدامات جديدة اندلعت مساء أمس السبت بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين في عدد من أحياء القدس الشرقية المحتلّة، وذلك غداة اشتباكات عنيفة درات بين الطرفين، ولاسيّما في الحرم القدسي، وأوقعت أكثر من مئتي جريح.

وقال متحدّث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني لوكالة فرانس برس: "لقد سقط 90 جريحاً في الصدامات العنيفة التي اندلعت مساء السبت في محيط البلدة القديمة بالقدس الشرقية".

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أنّ الغالبية العظمى من هؤلاء الجرحى، وبينهم قصّر، أصيبوا بأعيرة مطاطية أو بشظايا قنابل صوتية، في حين شاهد أحد مصوّري وكالة فرانس برس امرأة فلسطينية مدمّى وجهها.

واستخدمت الشرطة الإسرائيلية الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الفلسطينيين.

ورشق قسم من المتظاهرين قوات الأمن الإسرائيلية بالحجارة وبمقذوفات أخرى مما أسفر، بحسب الشرطة، عن إصابة أحد عناصرها بجروح في رأسه.

وليل السبت، اكتظّت باحة المسجد الأقصى بعشرات آلاف الفلسطينيين الذين أدّوا الصلاة فيها. ودعا مدير المسجد الأقصى المصلّين إلى "الهدوء"، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

وفي حيّ الشيخ جرّاح الذي شهد احتجاجات يومية على مدى الأيام الأخيرة ضدّ احتمال إخلاء عائلات فلسطينية لصالح مستوطنين إسرائيليين، نزل فلسطينيون مساء السبت إلى الشوارع وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنّها اعتقلت شخصين لاستخدامهما "رذاذ الفلفل" ضدّ عناصرها.

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