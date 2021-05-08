ميركل تدعو الولايات المتحدة الى "فتح سوق" اللقاحات والسماح بتصديرها

المصدر: أ ف ب

كررت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل السبت معارضتها رفع براءات الاختراع المتصلة بلقاحات كوفيد، داعية الولايات المتحدة الى فتح "السوق" للسماح بتصدير اللقاحات ومكوناتها.

وقالت ميركل في مؤتمر صحافي "آمل الأن، بعدما تلقى قسم كبير من الشعب الاميركي اللقاح، أن نكون قادرين على (تأمين) تبادل حر للمكونات وأيضا فتح سوق اللقاحات".

وأكدت أن "الاتحاد الأوروبي واظب على تصدير قسم كبير من انتاجه في العالم، وينبغي أن يصبح ذلك القاعدة".

بدوره، دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون السبت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى الكف عن "عرقلة" عملية التصدير.

إلى ذلك، كررت ميركل معارضتها رفع براءات اختراع اللقاحات، الأمر الذي اقترحته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. وأوردت "أوضحت مجددا أنني لا اعتقد أن رفع البراءات سيكون الحل لجعل اللقاحات متوافرة لأكبر عدد من الأفراد".

وأضافت "اعتقد أن الابتكار والتجديد لدى المؤسسات ضروريان، وبالنسبة إلي هذا يشمل البراءات".

من جهته، أيد البابا فرنسيس السبت اقتراح رفع البراءات المتصلة باللقاحات بهدف تسريع وتيرة توزيعها على البلدان الفقيرة.

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