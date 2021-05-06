الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة حلق فوق مصر وسورية والأردن

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

في الثامن والعشرين من أبريل الماضي، انطلق صاروخ «لونج مارش 5 بي»، الذي يبلغ طوله 30 مترا ووزنه 21 طنا، إلا أن وكالة الفضاء الصينية فقدت السيطرة على الطابق المركزي في الصاروخ، الأمر الذي يعني خطر سقوطه وتحطمه في أي منطقة.

وأظهرت نتائج التتبع الخاص بمدار الصاروخ الصيني، تحليقه فوق سماء مصر لعدة دقائق، قبل أن يتجه لدول أخرى في المسار العشوائي الذي يدور به، على ارتفاع يبلغ نحو 190 كيلو متر خارج الغلاف الأرضي.

الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة يحلق الآن فوق منتصف المحيط الهادي، ومن قبل مر على مصر وسورية ودول أخرى، حيث تبين من خلال خرائط المراقبة الحية لموقع الصاروخ لحظة بلحظة مروره على مصر مساء الثلاثاء الماضي لمدة ثلاث دقائق فقط واتجه بعدها في المساء نفسه نحو شمال شرق في اتجاه الأردن وسورية في مساره العشوائي الذي يدور به، بحسب تصريحات الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية لـ"الوطن" المصرية.

وتشير التوقعات الناتجة عن متابعة مسار الصاروخ الصيني إلى احتمالية دخوله المجال الأرضي في 9 مايو المقبل، وبمجرد دخول الصاروخ داخل الغلاف الجوي يتعرض للاحتراق باستثناء بعد الأجزاء التي قد تقاوم الاحتراق وهي التي تمثل مخاوف من تحقيق خسائر.

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