البنتاغون يتوقع موعد سقوط..صاروخ الصين الخارج عن السيطرة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قالت وزارة الدفاع الأميركية، اليوم، إن من المتوقع أن يسقط الجزء الأكبر من حطام الصاروخ الذي أطلقته محطة فضاء صينية، على الأرض في وقت مبكر من يوم السبت.

وذكرت وزارة الدفاع الأميركية، في بيان، أنه لايمكن تحديد المكان الذي سيسقط عليه حطام الصاروخ "إلا قبل ساعات قليلة عن سقوطه".

وأضاف بيان البنتاغون أن "الحطام يمكن أن يشكل تهديدات محتملة لسلامة الرحلات الفضائية ومجال الفضاء".

وقد يسقط حطام الصاروخ، بعد احتراقه في الغلاف الجوي، في المحيطات التي تغطي معظم سطح الأرض، إلا أنه لا يزال يشكل تهديدا للمناطق المأهولة بالبشر.

ولم تعرف التفاصيل الأساسية حول مرحلة الصاروخ ومساره لأن الحكومة الصينية لم تعلق علنا بعد على الموضوع.

يذكر أن صاروخ «لونغ مارش 5 بي»،يبلغ طوله 30 مترا ووزنه 21 طنا، كان يحمل الكبسولة المركزية لبناء محطة الفضاء الجديدة التي تقوم الصين بتشييدها.

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