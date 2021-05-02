روسيا تحظر دخول 8 من مسؤولي دول الاتحاد الأوروبي

المصدر: موسكو - د.ب.أ

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، فرض حظر على دخول ثمانية مسؤولين من دول الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فيرا جوروفا، كما تم إدراج رئيس مكتب المدعي العام في برلين يورج راوباتش على القائمة السوداء، وهو رد فعل على قرار الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي بفرض حظر على دخول كبار المسؤولين الروس لدورهم في سجن زعيم المعارضة أليكسي نافالني.

وانتقدت روسيا مرة أخرى الإجراءات العقابية التي اتخذتها بروكسل، وقالت وزارة الخارجية في بيان: «الاتحاد الأوروبي يواصل سياسة العقوبات الأحادية الجانب غير الشرعية ضد المواطنين والمنظمات الروسية، في مارس 2021 فقط، تعرض ستة روس لقيود غير قانونية من الاتحاد الأوروبي. وتتناقض هذه الممارسة مع ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية للقانون الدولي. ورافق ذلك الهستيريا المعادية لروسيا، التي تعمدت وسائل الإعلام الغربية نشرها».

واتخذ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مجموعة من الإجراءات ضد موسكو أخيراً، بدءاً بطرد دبلوماسيين وحظر دخول إلى فرض عقوبات اقتصادية.

وقال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إنهم «ينددون بأقوى العبارات الممكنة لقرار روسيا بشأن الحظر».

وجاء في بيان مشترك صادر عن رؤساء المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي، أن «هذا الإجراء غير مقبول، ويفتقر لأي مبرر قانوني ولا أساس له على الإطلاق. وهو يستهدف الاتحاد الأوروبي مباشرة، وليس فقط الأفراد المعنيين».

وأضاف البيان أن «الاتحاد الأوروبي يحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة رداً على قرار السلطات الروسية».

الهيئات الأوروبية تصف الإجراء الروسي بأنه «غير مقبول».

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