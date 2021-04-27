مصر تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح "كورونا فاك" الصيني

المصدر: القاهرة - د ب أ

أعلنت هيئة الدواء المصرية منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح "كورونا فاك" الذي تنتجه شركة "سينوفاك" الصينية، بحسب بوابة أخبار اليوم.

يأتي ذلك في إطار مجهودات الدولة لاحتواء عدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، وتوفير اللقاحات التي يثبت فاعليتها لمكافحة الفيروس، والعمل على توفيرها لكافة المواطنين.

وصرح رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة بهيئة الدواء المصرية محمود يس، أن الهيئة رخصت اليوم الاستخدام الطارئ للقاح "كورونا فاك" إنتاج شركة سينوفاك الصينية، وذلك بعد مروره بعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقا للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاح.

وأضاف يس، أنه بعد ترخيص هذا اللقاح فقد بلغ عدد اللقاحات الحاصلة على رخصة الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء المصرية خمسة لقاحات، وذلك بعد أن تم منح الترخيص الطارئ سابقا للقاحات "سينوفارم" و"كوفيشيلد/استرازينيكا"، ولقاح سبوتنيك في ولقاح أسترازنيكا.

وبحسب أحدث إحصائيات وزارة الصحة والسكان المصرية ،بلغ إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء امس الأحد 222 ألفا و 523 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 13049 حالة وفاة.



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