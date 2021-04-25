‏‎الإمارات تسير أولى رحلات الدعم اللوجستي لدول الساحل الأفريقي بقيادة فرنسا

المصدر: أبوظبي-وام

أعلنت وزارة الدفاع بدء تسيير رحلات الدعم اللوجستي لجهود المجتمع الدولي بقيادة فرنسا في مكافحة الإرهاب في منطقة دول الساحل الأفريقي الهادفة لتحقيق الأمن والإستقرار.

حضر إقلاع أول رحلة من أبوظبي سعادة اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري قائد العمليات المشتركة بوزارة الدفاع وسعادة كرافييه شانيل سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة .

وأكد سعادة اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري قائد العمليات المشتركة أن من شأن جهود دولة الامارات أن تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة دول الساحل .

من جانبه تقدم سعادة السفير كرافييه شانيل بالشكر لدولة الإمارات على مساهمتها في دعم جهود المجتمع الدولي وجهود الجمهورية الفرنسية في مساندة عمليات الأمن والاستقرار في منطقة دول الساحل.

ومن المخطط أن تخصص القوات المسلحة الإماراتية عددا من رحلاتها لنقل المساعدات الإنسانية والاغاثية نظرا لخبرتها الكبيرة التي اكتسبتها في مجال العمل الإنساني والإغاثي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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