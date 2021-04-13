سجن 7 عناصر بخلية لـ «داعش» في مصر

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

قضت محكمة الجنايات المُنعقدة بمجمع محاكم طرة جنوب العاصمة المصرية القاهرة، أمس، بمعاقبة ستة مُتهمين بالمؤبد، ومُتهم بالسجن المُشدد 10 سنوات، وبرأت متهمين اثنين، في قضية «خلية داعش التجمع الأول». وكانت النيابة المصرية قد وجهت للمتهمين اتهامات بأنهم «في غضون الفترة من عام 2012 وحتى 26 أبريل 2019، قام المتهم الأول بتأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وأسس جماعة تتبع تنظيم داعش الإرهابي». إلى ذلك، قضت محكمة النقض المصرية بمعاقبة أربعة متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات، والزامهم بالمصروفات الجنائية لاتهامهم بتكوين خلية إرهابية بمحافظة الشرقية.

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