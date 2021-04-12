رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون الأردن بذكرى تأسيس المملكة

المصدر: عواصم ■ وكالات

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس المملكة، كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

من جانب آخر، زار الملك عبدالله الثاني، وولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الأضرحة الملكية في الديوان الملكي الهاشمي، استذكاراً لدور الملوك الهاشميين في قيادة مسيرة التأسيس والبناء والإنجاز، كما زار الأضرحة الملكية الأمراء الحسن بن طلال، وفيصل بن الحسين، وعلي بن الحسين، وحمزة بن الحسين، وهاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن. وقرأ الملك عبدالله الثاني وولي عهد الأردن والأمراء، الفاتحة على أرواح المغفور لهم، الملك الحسين بن طلال، والملك المؤسس عبدالله بن الحسين، والملك طلال بن عبدالله.

وتلقى الملك عبدالله الثاني، التهاني بمناسبة ذكرى مئوية تأسيس الدولة الأردنية من قادة دول شقيقة وصديقة وعدد من كبار المسؤولين فيها، الذين أعربوا عن تمنياتهم للأردن وشعبه بقيادة الملك عبدالله الثاني، بتحقيق المزيد من الرفعة والتقدم والازدهار.

كما أشادوا بدور الأردن المحوري، على المستويين الإقليمي والدولي، وجهوده في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وتعزيز الأمن والاستقرار العالميين، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

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