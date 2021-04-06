بريطانيا تطلق برنامجاً جديداً لفحص «كورونا» مع تخفيف إجراءات العزل

المصدر: عواصم - وكالات

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس، أنه سيكون بمقدور الجميع في بريطانيا إجراء فحص «كوفيد-19» مرتين في الأسبوع، في إطار مسعى جديد لمكافحة الجائحة، مع تخفيف القيود المجتمعية، واستمرار التطعيم بوتيرته السريعة. وفيما قال رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، إن إصابات «كورونا» لم تصل بعد إلى حد «الموجة الرابعة.. لكن اليقظة مطلوبة»، سجلت الهند أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا» في حصيلة يومية قياسية، حيث فرضت ولاية ماهاراشترا الأكثر تضرراً جراء الجائحة، قيوداً جديدة لاحتواء الفيروس.

وتفصيلاً، قال رئيس الوزراء البريطاني، إنه سيكون بمقدور الجميع في بريطانيا إجراء فحص «كوفيد-19» مرتين في الأسبوع، مؤكداً أن برنامج الفحص الجديد سيكسر سلاسل نقل العدوى، وسيساعد في رصد الحالات التي لا تظهر عليها أعراض.

ومع دخول معظم دول أوروبا في إجراءات عزل جديدة للتعامل مع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، وضع جونسون خطة لتخفيف القيود في الأشهر المقبلة، ما يعطي دفعة قوية لواحدة من أكثر دول العالم تضرراً من الجائحة.

وقال رئيس الوزراء في بيان «مع استمرارنا في إحراز تقدم جيد في حملة التطعيم، ومع المضي في اتباع خريطة الطريق التي وضعناها لتخفيف القيود بحذر، تصبح الفحوص الدورية السريعة أكثر أهمية لضمان ألا تذهب هذه الجهود سدى».

ومن المتوقع أن يؤكد جونسون إعادة فتح جميع متاجر التجزئة، وأماكن الضيافة المفتوحة، وصالونات تصفيف الشعر اعتباراً من الـ12 أبريل في بريطانيا، كما سيكون هناك نظام لتصنيف الدول استناداً إلى مستويات الإصابة والتطعيم من أجل السماح بالسفر الدولي.

وبموجب الخطة القائمة حالياً، لن يسمح بالسفر الدولي قبل 17 مايو على أقرب تقدير. وقالت صحيفة «فاينانشال تايمز» إن جونسون ليس من المتوقع أن يحدد إطاراً زمنياً معيناً.

وسيكشف جونسون عن نظام ضوئي مروري جديد ليدير السفر الدولي وسط جائحة «كورونا» بعد 17 مايو.

وسيعلن عن نظام ضوئي من الأحمر والأصفر والأخضر للسكان في إنجلترا، الذين يريدون الذهاب في عطلات إلى الخارج.

وجاء في بيان من مكتب جونسون أنه سيتم إعطاء كل دولة تصنيفاً يحدد ما إذا كان المسافرون يحتاجون إلى حجر بعد العودة منها.

وتعني الدول الواقعة تحت اللون الأخضر أن السكان سيحتاجون للخضوع لاختبارات فيروس كورونا قبل وبعد المغادرة، ولكن لن يحتاجوا للخضوع لحجر عند العودة إلى إنجلترا.

وتعني الدول الواقعة تحت اللونين الأصفر والأحمر أن المواطنين سيضطرون للخضوع لاختبارات، والدخول في حجر صحي لدى عودتهم.

وسيستند النظام إلى كم الأشخاص الذين تلقوا التطعيم في كل بلد، ومعدل الإصابة والمتغيرات الجديدة من فيروس كورونا، وحصول البلد «على البيانات العلمية الموثوقة والتسلسل الجيني».

وفي حين أن النظام الضوئي المروري ينطبق على إنجلترا فقط، يتردد أن الحكومة البريطانية تجري محادثات مع الحكومات في إسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.

وفي طوكيو، قال رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، أمس، إن ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا لم يصل بعد إلى حد تفشي «موجة رابعة» على مستوى البلاد، إلا أن الأمر يستلزم «المزيد من اليقظة».

وجاءت تصريحات سوجا أثناء جلسة خاصة بلجنة التدقيق في مجلس الشيوخ، رداً على سؤال لأحد نواب المعارضة بشأن رؤية رئيس الوزراء لإمكانية تفشي موجة رابعة من الإصابات، وذلك بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه).

في الأثناء، وصلت إلى اليابان أكبر شحنة على الإطلاق من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل بدء حملة التطعيمات الخاصة بكبار السن في الأسبوع المقبل.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن شحنة لقاح «فايزر- بيونتك» وصلت إلى مطار «ناريتا» الواقع بالقرب من طوكيو من بلجيكا، حيث تمتلك الشركة المصنعة للأدوية قاعدة إنتاج هناك.

يشار إلى أن الشحنة هي الـ11 التي تقوم الشركة بتسليمها إلى اليابان.

وفي الهند، فرضت ولاية ماهاراشترا الهندية، الأكثر تضرراً جراء الجائحة، أمس، قيوداً جديدة لاحتواء فيروس كورونا، في حين سجّلت البلاد للمرة الأولى أكثر من 100 ألف إصابة جديدة في غضون 24 ساعة، ما يمثل أكبر حصيلة للإصابات يتم تسجيلها في يوم واحد منذ بدء الجائحة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الصحة أنه تم تسجيل 103558 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية.

وجاءت حصيلة الإصابات القياسية الجديدة أعلى بـ5500 حالة عن الحصيلة القياسية السابقة، التي بلغت 97894، وتم تسجيلها في 17 سبتمبر من العام الماضي. كما تم تسجيل 478 حالة وفاة جديدة، ما رفع الإجمالي إلى 165101 حالة.

وتكافح الهند للسيطرة على الموجة الثانية من إصابات كورونا، التي تعد ولاية ماهاراشترا، أغنى ولاية في البلاد، بؤرتها الرئيسة، حيث شهدت هذه الولاية وحدها تسجيل 57074 من الإصابات.

ويبلغ عدد سكان ماهراشترا، وعاصمتها مومباي، 110 ملايين نسمة. وقررت السلطات المحلية تمديد ساعات حظر التجول، وفرض الإغلاق التام في نهاية الأسبوع، وإقفال الحانات والمطاعم ودور السينما وأحواض السباحة ودور العبادة والأماكن العامة والمكاتب الخاصة، وحظر الاجتماعات التي تضم أكثر من أربعة أشخاص. من جهتها، بدأت بنغلاديش، أمس، إغلاقاً على مستوى البلاد لمدة أسبوع، لإبطاء تفشي فيروس كورونا، على الرغم من تحدي الكثيرين في العاصمة دكا لأوامر الإغلاق.

ونظراً لتزايد إصابات «كورونا»، قررت الحكومة فرض الإغلاق على مستوى البلاد، مع استثناء خدمات الطوارئ.

السعودية تسمح فقط لمن تلقوا لقاح «كورونا» بأداء العمرة في رمضان

أعلنت السلطات السعودية أمس، أنها ستسمح فقط للأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بأداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام في مكة المكرمة، خلال شهر رمضان.

وقالت وزارة الحج والعمرة في بيان، إن منح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام في مكة، وكذلك زيارة المسجد النبوي في المدينة المنورة، سيكون «بدءاً من الأول من رمضان.. للأشخاص المحصنين».

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، أنه تم تقديم ما إجماليه خمسة ملايين جرعة لقاح مضاد فيروس كورونا في المملكة، عبر أكثر من 500 مركز تطعيم.

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح «كورونا»، حفاظاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

يأتي ذلك، فيما حذرت الوزارة، أول من أمس، من ارتفاع الإصابات بالفيروس، مشيرة إلى أن عدم الالتزام والتهاون في الاحترازات انعكست نتيجته في عدد الحالات اليومية والحالات الحرجة، التي باتت مشابهة للأرقام المسجلة في منتصف أبريل من العام الماضي. الرياض - د.ب.أ

إغلاق 12 منشأة سياحية في الأردن لمخالفتها إجراءات «كورونا»

أغلقت فرق التفتيش والرقابة التابعة لوزارة السياحة والآثار، والجهات المعنية الأخرى في الأردن 12 منشأة سياحية بين مطعم وفندق، وذلك لعدم الالتزام بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة التي حددتها الوزارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي أمس، أوردته وكالة الأنباء الأردنية ( بترا)، إنها حررت مخالفات وإنذارات لـ39 منشأة، إضافة لمخالفة أربعة أشخاص خلال شهر مارس الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أن لجان الكشف على المنشآت السياحية كثفت جولاتها التفتيشية والرقابية خلال الشهر الماضي، حيث جرى تنفيذ 1991 جولة تفتيشية شملت جميع محافظات المملكة، مؤكدة أنه تم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين الذين لم يتقيدوا بالإجراءات والشروط التي وضعتها الوزارة، وبالدليل الإرشادي الذي عممته. عمان - د.ب.أ

- الهند تسجل أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بـ «كورونا» في حصيلة يومية قياسية.

- بنغلاديش تبدأ إغلاقاً لمدة أسبوع لمكافحة «كوفيد-19».

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