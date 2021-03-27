«الصحة العالمية»: تخلصوا من قوارير اللقاح حتى لا تستخدمها عصابات إجرامية

المصدر: المصدر - متابعات

أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيرا من احتمال قيام جماعات إجرامية باستغلال الحاجة إلى لقاحات كورونا وتقديم عروض مشبوهة لتزويد المؤسسات بها.

وبحسب موقع الأمم المتحدة فقد حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس في مؤتمر صحافي أمس الجمعة، من احتمال قيام عصابات اجرامية باستغلال الطلب العالمي الهائل على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد لتقديم عروض مشبوهة لتوريدها.

وجاء ذلك بعد أن أبلغ عدد من وزارات الصحة والسلطات الوطنية التنظيمية ومنظمات المشتريات العامة عن تلقي عروض مشبوهة لتزويدها باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ولذلك دعا مدير المنظمة الدولية إلى ما أسماه «التخلص الآمن من قوارير اللقاح المستعملة والفارغة» معللا طلبه بقوله: «لمنع الجماعات الإجرامية من إعادة استخدامها».

وحذر غيبريسوس من ظهور منتجات مزيفة كلقاحات مضادة للفيروس التاجي على شبكة الإنترنت، مؤكدا أن المنظمة على دراية بتقارير أخرى عن «الفساد في هذا المجال وإعادة استخدام قوارير اللقاح الفارغة».

يشار إلى أن الإنتربول الدولي كان قد رصد في أغسطس، الماضي، ما قال إنه تصاعد في الهجمات الإلكترونية التي تستغل جائحة كورونا، محذرة من وجود عصابات تعرض «لقاحات» مزورة أو مسروقة ضد فيروس كورونا للبيع على الشبكة العنكبوتية. وقالت المنظمة بأنها رصدت العديد من الحالات سابقة الذكر.

كما حذر من إمكانية عرض فحوصات مزورة بعد أن يتم استئناف حركة الطيران الدولية، وأردفت أن عصابات الجريمة المنظمة تستهدف البسطاء باستغلال خوفهم على صحتهم.

وقد نشرت المنظمة التي تضم 194 دولة رسالتها على شكل ملحوظة «برتقالية» اللون، ما يعني أن السلوك الجرمي يشكل «تهديداً وشيكاً وجدياً» على الأمن العام.



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