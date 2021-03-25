حسان دياب: البرلمان هو من يحدد سقف تصريف أعمال الحكومة المستقيلة

المصدر: بيروت - رويترز

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، أمس، إن القرار يرجع للبرلمان، في ما يتعلق بتحديد سقف تصريف الأعمال بالنسبة للحكومة المستقيلة، وذلك بعد أشهر من الجدبيروت Àرويترزل الذي أعاق الاتفاق على حكومة جديدة.

وقال دياب، في بيان أمس: «الجدل القائم حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، يؤكد الحاجة إلى تفسير دستوري، يحدد سقف تصريف الأعمال، ودور الحكومة المستقيلة.. هذا التفسير هو في عهدة المجلس النيابي».

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