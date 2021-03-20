مصر تحصل على المزيد من جرعات لقاح سينوفارم الصيني

المصدر: القاهرة - رويترز

قالت وزارة الصحة المصرية في بيان إن البلاد تسلمت 300 ألف جرعة أخرى من لقاح الوقاية من فيروس كورونا، الذي تصنعه مجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية (سينوفارم)، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وترفع ثالث شحنات لقاح سينوفارم الواردة من الصين إجمالي الجرعات التي حصلت عليها مصر إلى 650 ألفا منذ ديسمبر الماضي. وحصلت مصر أيضا على 50 ألف جرعة من لقاح أسترا زينيكا في فبراير.

وتتوقع مصر تسلم خمسة ملايين جرعة أخرى من لقاح أسترا زينيكا عبر مبادرة كوفاكس بحلول نهاية مارس، وثلاثة ملايين جرعة أخرى قبل نهاية مايو، وفقا لما جاء في بيان للحكومة.

وكوفاكس مبادرة عالمية تهدف إلى ضمان التوزيع العادل للقاحات.

وبدأت مصر تطعيم العاملين في القطاع الطبي لوقايتهم من كوفيد-19 في 24 يناير الماضي، ووسعت حملة التطعيم في الرابع من مارس لتشمل كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة.

وتوقعت وزارة الصحة المصرية أن 500 ألف شخص سيسجلون عبر الإنترنت للحصول على التطعيم بحلول نهاية مارس منذ بدء برنامج التسجيل الإلكتروني يوم 28 فبراير. ولم يتضح عدد من تلقوا التطعيم حتى الآن.

وأعدت مصر، أكبر دول العالم العربي من حيث عدد السكان إذ يتجاوز تعدادها السكاني مئة مليون نسمة، 40 مركزا للتطعيم وتعتزم زيادة العدد بعد وصول المزيد من جرعات اللقاح.

وسجلت مصر 194127 إصابة بفيروس كورونا بينها 11512 وفاة حتى أمس الجمعة.

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