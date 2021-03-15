العراق يحبط تسللاً لعناصر «داعش» من سورية

المصدر: بغداد ■ د.ب.أ

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أمس، أن قوات حرس الحدود العراقية تصدت لمحاولة تسلل عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي من الأراضي السورية غرب منطقة جبل سنجار شمال غرب العراق.

وقالت قيادة العمليات المشتركة، في بيان صحافي، إن «قوة في قيادة حدود المنطقة السادسة تصدت لمحاولة تسلل من قبل مجموعة إرهابية، لغرض العبور من الجانب السوري باتجاه الأراضي العراقية في منطقة الدوكجي الحدودية غرب جبل سنجار».

وذكر البيان أن قوات حرس الحدود العراقية اشتبكت مع مجموعة إرهابية أخرى من داخل الأراضي العراقية في جبل سنجار، بعد أن قامت بفتح النار باتجاه الفوج ذاته واستمر الاشتباك مدة نصف ساعة تم خلاله إيقاف عملية التسلسل، وهروب المجموعة الإرهابية باتجاه الأراضي السورية.

ووفق البيان، قامت قوة أخرى من قطاعات الحدود بملاحقة العناصر الموجودة على جبل سنجار، ومواجهتهم بمختلف الأسلحة ولاذت هذه العناصر الإرهابية بالفرار، وأكد البيان أن قيادة العمليات المشتركة وجهت بتأمين إسناد جوي لجميع القطاعات.

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