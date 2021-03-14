الصحة العراقية تجيز 3 لقاحات لكورونا تعرف إليها

المصدر: بغداد-د ب أ

صرح نائب في البرلمان العراقي أن اللجنة العلمية في وزارة الصحة والبيئة لانتقاء الأدوية والأمصال اجازت ثلاثة أنواع من اللقاحات العالمية المضادة لفيروس كورونا المستجد وان هناك نوعا رابعا تجرى دراسته.

وقال النائب حسن خلاطي عضو لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الأحد " إن النوع الأول المجاز في العراق هو لقاح سينو فارم الصيني الذي بدأ استخدامه بـ50 الف جرعة وصلت إلى العراق هدية من الصين وستتبعها شحنة أخرى بمليون جرعة بشكل تعاقد والنوع الثاني هو استرازينيكا البريطاني الذي تم التعاقد عليه من خلال مرفق كوفاكس بمعدل 16مليون جرعة سيصل إلى العراق خلال هذا الاسبوع اما النوع الثالث لقاح شركتي "فايزر" الأمريكية و"بايونتيك" الألمانية بعد أن تم اعتماد هذه اللقاحات من قبل المؤسسات العالمية".

وذكر خلاطي" أن مباحثات التعاقد مع شركة فايزر وصلت إلى المراحل النهائية لكن الشركة طلبت من وزارة الصحة والبيئة في العراق تشريع قانون في البرلمان العراقي على الرغم من أن باقي الشركات المتعاقدة مع العراق لم تطلب تشريعات من البرلمان واكتفت بتعهد من الحكومة ووزارة الصحة والبيئة للحصول على اللقاح.

وسجلت معدلات الإصابة في العراق بفيروس كورونا منذ أكثر من شهر زيادة كبيرة في عدد الإصابات حتى بلغ إجمالي عدد الإصابات في أحدث أحصائية لوزارة الصحة والبيئة في العراق 754 ألفا و318 أصابة فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 13الفا و719 حالة وفاة في أرجاء البلاد بما في ذلك مدن إقليم كردستان.

وكان العراق قد شرع منذ الثاني من الشهر الجاري بعمليات تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بعد وصول شحنة مجانية من الصين من لقاح سينو فارم بمعدل 50 ألف جرعة جرى توزيعها على جميع المدن العراقية.

وتطبق السلطات العراقية بشكل متواصل حظرا وقائيا في أطار تدابير للحد من زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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