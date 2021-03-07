الدبيبة: راعينا في تشكيلة الحكومة تمثيل جميع الليبيين بتنوعهم

المصدر: طرابلس ■ د.ب.أ

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، أمس، أنه راعى في تشكيلة الحكومة أن تكون ممثلة فعلياً لجميع الليبيين بتنوعهم.

وقال الدبيبة، معلقاً على هيكلة تشكيلته الحكومية، التي نشرها في الساعات الأخيرة من ليلة الجمعة، وسلمها لهيئة رئاسة مجلس النواب: «حافظنا فيها على العدد الحالي للوزارات، مع تعديل محدود».

وأضاف الدبيبة، في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، أن «تقليل الوزارات بإعادة الهيكلة، وضمّها ودمج إداراتها يستغرق من الوقت ما لا يملكه خلال هذه المرحلة، وتترتب عليه نفقات إضافية غير مدروسة».

وأشار إلى أنه «راعى في تشكيل الحكومة الموازنة بين الكفاءة، وضمان المشاركة الواسعة لكل المناطق، من خلال الدوائر الانتخابية المختلفة، حتى تكون الحكومة ممثلة فعلياً لجميع الليبيين بتنوعهم».

وكان مكتب الدبيبة الإعلامي قد نشر، أول من أمس، هيكلة وآلية ومعايير تشكيل حكومته التي تضمنت 27 وزارة، بالإضافة إلى ستة وزراء دولة، ونائبين للرئيس.

وبحسب الإعلان، تم تشكيل الحكومة على أسس التنوع، والكفاءة، والتوزيع الجغرافي، واللامركزية، ومشاركة المرأة والشباب، والعدالة في إدارة الثروة.

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