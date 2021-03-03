الرئاسة اللبنانية تنفي تصريحات منسوبة لعون حول الملف الحكومي

المصدر: بيروت ■د.ب.أ

نفى مكتب الإعلام بالرئاسة اللبنانية، كلاماً منسوباً للرئيس العماد ميشال عون بشأن الأوضاع الراهنة والملف الحكومي، تناقلته وسائل إعلام نقلاً عن إحدى الصحف.

وقال مكتب الإعلام في بيان صحافي أمس: «تتناقل وسائل الإعلام منذ الصباح، عن إحدى الصحف المحلية، كلاماً منسوباً إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول الأوضاع الراهنة والملف الحكومي».

وأضاف البيان: «يؤكد مكتب الإعلام أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة جملة وتفصيلاً».

وكانت صحيفة «الأخبار» اللبنانية في عددها الصادر أمس، نقلت عن زوار رئيس الجمهورية قولهم إن «عون يرى أن الحريري يرفع السقف بسبب الدعم الذي يتلقاه من قوى داخلية وخارجية».

ونسبت الصحيفة لرئيس الجمهورية القول: «أنا غير مستعد لتسليم البلاد إلى من يتحمّلون المسؤولية عن خرابها، ولن أضعف أمام الضغوط، وسأمضي بقية عهدي مدافعاً عن حقّي في لعب دور الشريك الكامل، وعندما يريدون رئيساً للحكومة مصنّفاً سياسياً، فهذا يعني أنني سأكون شريكاً كاملاً، من دون أي مجاملة أو مواربة، أما إذا كان لديهم حل آخر، فليأتوا به، لكن ليقترحوا رئيساً للحكومة من خارج النادي السياسي المسؤول عن خراب البلاد».

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