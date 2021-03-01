مدير منظمة الصحة العالمية: زيادة "محبطة" في الإصابات بفيروس كورونا عالمياً

المصدر: زوريخ - رويترز

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الاثنين، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم زاد في الأسبوع الماضي لأول مرة منذ سبعة أسابيع.

وأضاف تيدروس أن الزيادة "محبطة" لكنها ليست مفاجئة، وحث الدول على ألا تخفف إجراءات مكافحة انتشار المرض. وأشار إلى أن الدول تسرع بتخفيف تلك الإجراءات في رهان على أن اللقاحات ستنهي جائحة كوفيد-19.

وأضاف: "إذا اعتمدت الدول فقط على اللقاحات ترتكب خطأ. لا تزال الإجراءات الأساسية للصحة العامة أساس التصدي للمرض".

وأشار إلى أن غانا وساحل العاج صارتا اليوم الاثنين أول دولتين تبدآن التطعيم بلقاحات مقدمة من كوفاكس، وهو البرنامج الدولي لتقديم اللقاحات للدول الفقيرة ومتوسطة الدخل.

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