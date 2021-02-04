عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الأميركي يبحثان هاتفيا العلاقات الاستراتيجية وقضايا المنطقة

المصدر: أبوظبي - وام

تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية انتوني بلينكن.

جرى خلال الاتصال الهاتفي استعراض العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها معاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل ودورها في تحقيق الامن والاستقرار بالمنطقة.

كما بحث الجانبان الملف الخليجي والتعاون المشترك بين البلدين لمواجهة التهديدات الإقليمية والعمل معا من أجل صون الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي انتوني بلينكن عمق العلاقات الإماراتية الأميركية والتطور المستمر في مستويات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.

وتوجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالتهنئة إلى انتوني بلينكن بمناسبة توليه المنصب الجديد ..مؤكداً أن دولة الإمارات بدعم ورعاية قيادتها الرشيدة تتطلع إلى تعزيز العلاقات وتوطيد الشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية والعمل معاً من أجل مواجهة التحديات الحالية وصون السلم والأمن الدوليين.

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