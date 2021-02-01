إيران: موقف إدارة بايدن «مخيب للآمال»

المصدر: طهران - د.ب.أ

وصف رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) محمد باقر قاليباف، أمس، موقف الإدارة الأمريكية الجديدة من إيران بأنه «مخيب للآمال».

ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عنه القول إن «على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن توضيح كيف تريد رفع العقوبات بشكل عملي، بدلاً من وضع شروط مسبقة للوفاء بالتزاماتها».

وأضاف: «إذا كانت أميركا تؤمن بالاتفاق النووي، فعليها أن تظهر التزامها به عملياً بدلاً من وضع الشروط».

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، طالب إيران بالعودة إلى الالتزام باتفاقها النووي مع القوى العالمية قبل أن تفعل واشنطن.

وقال بلينكن إنه إذا عادت إيران للالتزام بالاتفاق، فستسعى واشنطن لبناء اتفاق أطول وأقوى، يتناول مسائل أخرى صعبة للغاية.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب انسحبت في عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي، الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها. وردت إيران بتقليص التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.

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