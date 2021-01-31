البنك الدولي يخصص 12 مليار دولار لحملات التطعيم في إفريقيا

المصدر: جوهانسبرغ - د.ب.أ

قالت الرئاسة في دولة جنوب إفريقيا في بيان على موقعها الإلكتروني، أمس، إن البنك الدولي خصص 12 مليار دولار للدول الإفريقية لدعم برامج التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد. وقال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا في البيان، إن أموال البنك الدولي ستأتي في شكل منح أو «بشروط ميسرة للغاية». وبحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، يأتي البيان بعد اجتماع افتراضي عقد في 27 يناير الجاري حول استراتيجية تمويل ونشر لقاح مضاد لمرض «كوفيد-19» في إفريقيا وحضره رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس. وذكرت الوكالة أن خطة التطعيم ضد مرض «كوفيد-19» في إفريقيا ستكلف ما يقدر بنحو 15 مليار دولار.

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