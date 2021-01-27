الصحة العالمية: متحور كورونا البريطاني ينتشر في 70 بلدا والجنوب إفريقي في 31

المصدر: جنيف - أ ف ب

اعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن عدد الدول والمناطق التي انتشر فيها متحور فيروس كورونا البريطاني ارتفع الى 70 في 25 يناير، أي بزيادة عشر دول منذ 12 يناير.

كذلك، يواصل المتحور الجنوب إفريقي الاسرع انتقالا تفشيه وبات منتشرا في 31 بلدا ومنطقة بزيادة ثماني دول، وفق ما افادت المنظمة في عرضها الوبائي الاسبوعي.

اما المتحور البرازيلي للفيروس فرصد في ست دول جديدة ما يرفع العدد الاجمالي الى ثماني دول.

وتجري دراسات في كل انحاء العالم لتحديد أسباب كون المتحور البريطاني أشد عدوى. لكن غموضا لا يزال يلف مدى خطورته.

وفي 22 يناير، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن المتحور البريطاني يبدو أنه أكثر فتكا.

لكن علماء لاحظوا محدودية المعطيات التي تفيد أنه أكثر فتكا بنسبة تراوح بين 30 و40% من الفيروس الأصيل.

ولا تزال منظمة الصحة العالمية متريثة على هذا الصعيد.

وافادت المنظمة الاربعاء أن هذه "النتائج أولية، ولا بد من اجراء عمليات تحليل أخرى".

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