الإمارات تفتتح مستشفيين في بربرة وبرعو بأرض الصومال

المصدر: هرجيسا (الصومال) ■وام

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة مباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، افتتح وفد من المؤسسة مستشفيين في جمهورية أرض الصومال: الأول «مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان» العام بسعة 40 سريراً في مدينة «بربرة» شمال غرب الصومال، والثاني مستشفى مخصص للنساء والولادة بسعة 40 سريراً في مدينة برعو، التي تعتبر ثاني أكبر المدن والعاصمة الثانية لأرض الصومال بعد العاصمة هرجيسا.

يأتي ذلك ضمن المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات التي تقدمها للأشقاء، وتنفذها مؤسسة خليفة الإنسانية بتوجيهات القيادة الرشيدة لتخفيف وطأة المعاناة الإنسانية، لاسيما ما يعانيه القطاع الصحي في أرض الصومال من صعوبات، وذلك من خلال تبني المبادرات الصحية النوعية التي تحقق استدامة العطاء، خصوصاً في ظل الظروف الصحية التي يمر بها العالم لمواجهة آثار جائحة «كوفيد-19». وافتتح مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في مدينة بربرة، نائب رئيس جمهورية أرض الصومال عبدالرحمن عبدالله الزيلعي، بحضور مدير المكتب التجاري للدولة في هرجيسا عبدالله النقبي، ورئيس وفد مؤسسة خليفة الإنسانية المهندس سلطان حسن الخفيلي، ووزير الصحة في أرض الصومال علي عمر عبدالله، إضافة إلى عدد من المسؤولين.

وأشاد نائب رئيس جمهورية أرض الصومال بالعلاقات المتميزة التي تربط بلاده مع الإمارات وقيادتها الرشيدة، مثمناً دور المشروعات الإماراتية في بلاده والمساعدات الإنسانية والإنمائية التي تقدمها حكومة الإمارات إلى شعب أرض الصومال.

من جهته، أكد مصدر مسؤول في مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية أن مبادرات الإمارات التنموية والإغاثية، التي تقدمها للعديد من الدول الشقيقة والصديقة، تعزز قدرات العطاء لمؤسسات المجتمع المدني في تبني المشروعات التي تفي بأغراض التنمية المستدامة، في الدول التي تواجه تحديات صعبة.

ويتكون مستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في بربرة من مبنى من دور واحد بمستويين، وبمساحة إجمالية 1351 متراً مربعاً، ويشتمل على مكتب استقبال، وغرفة عمليات، وثماني غرف للمرضى، وست عيادات منها عيادة أسنان، وثلاث غرف للعناية الحثيثة، وغرفة طوارئ بسعة ثلاثة أسرّة، إضافة للخدمات المساندة للمستشفى، بجانب مكتبين إداريين للأطباء ومكتبين للتمريض وغرفة المحاسبة.

كما اشتمل المشروع على تجهيز وتأثيث المستشفى بالأجهزة والمعدات الطبية الحديثة للعمليات والعناية الحثيثة، والإسعاف والطوارئ والأشعة والمختبرات. وفي مدينة برعو، افتتح وفد مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ووزير الصحة في أرض الصومال، مستشفى برعو للنساء والولادة بسعة 40 سريراً.

وتوجه وزير الصحة في جمهورية أرض الصومال بجزيل الشكر لقيادة الدولة ومؤسسة خليفة الإنسانية على تمويلها بناء وتجهيز وتأثيث مستشفى النساء والولادة، في مدينة برعو.

وأضاف الوزير أن هذه المشروعات الصحية والحيوية التي تمولها دولة الإمارات، عبر مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، تسهم إسهاماً كبيراً في توفير رعاية صحية متميزة للنساء والأطفال حديثي الولادة.

ويتكون مستشفى برعو للنساء والولادة من دور واحد بمستويين، وبمساحة إجمالية 1351 متراً مربعاً، ويشمل غرفة عمليات وثمانية أسرّة للمرضى، وست عيادات منها عيادة للأسنان وثلاث غرف للعناية المركزة، وثلاث غرف للطوارئ، إضافة إلى الخدمات الصحية المساندة.

وسيوفر المستشفى خدمات الرعاية الصحية للأمهات وحديثي الولادة، ومن شأنه أن يسهم في خفض نسبة وفيات حديثي الولادة والأمهات الحوامل.

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