الإمارات تعلن إعادة فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، خالد عبدالله بالهول، أن دولة الإمارات ستبدأ بإنهاء كل الإجراءات المتخذة تجاه دولة قطر، بموجب البيان الصادر في الخامس من يونيو 2017، عقب توقيع «بيان العُلا» المتضمن اتفاق التضامن الدائم، الذي يعد إنجازاً خليجياً وعربياً يعزز من وحدة الصف الخليجي والعربي والإسلامي وتماسكه. وقال بالهول إن دولة الإمارات ستعمل على إعادة فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة أمام الحركة القادمة والمغادرة، وإنه تم توجيه الجهات المعنية في دولة الإمارات بهذه الإجراءات التي سيبدأ تفعيلها اعتباراً من اليوم.

وأضاف أن دولة الإمارات ستعمل مع دولة قطر على إنهاء المسائل العالقة الأخرى كافة من خلال المحادثات الثنائية.

من جهتها، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن إعادة فتح المجال الجوي واستئناف الحركة الجوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، اعتباراً من اليوم 9 يناير، وذلك عقب توقيع بيان العُلا المتضمن اتفاق التضامن الدائم.

وقالت الهيئة إنها ستستأنف الرحلات الجوية المجدولة وغير المجدولة بين الدولتين بالتنسيق مع هيئات الطيران المدني وشركات الطيران الوطنية في دولة الإمارات.

- وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي:

«الإمارات ستعمل مع دولة قطر على إنهاء المسائل العالقة الأخرى كافة من خلال المحادثات الثنائية».

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