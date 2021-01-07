قرقاش: استئناف التجارة والسفر مع قطر خلال أسبوع

المصدر: دبي - رويترز، أ.ف.ب

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، اليوم، إن الدول المقاطعة لقطر قد تستأنف التجارة وحركة التنقل معها خلال أسبوع بموجب اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة، لكنه أشار إلى أن استئناف العلاقات الدبلوماسية يتطلب مزيدا من الوقت ريثما تعمل الأطراف على إعادة بناء الثقة.

وقال قرقاش في مؤتمر صحافي عبر الفيديو أن «عودة التنقل بين الدول والتجارة وفق اتفاق العلا سيكون خلال أسبوع من التوقيع على الاتفاق».

وأضاف إن الإجراءات التي سيجري تطبيقها في غضون أسبوع من الاتفاق «تشمل إجراءات عملية تتعلق بخطوط الطيران والشحن البحري والتجارة».

لكنه أشار إلى أن مسائل أخرى مثل استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة ستستغرق وقتا نظرا لاستمرار وجود جوانب خلاف من بينها قضايا جيوسياسية مثل إيران وتركيا و«جماعات الإسلام السياسي».

وتابع «بعض المسائل أسهل في إصلاحها وبعضها الآخر سيستغرق فترة أطول»، مضيفا أن مجموعات العمل الثنائية ستحاول تحريك الأمور.

وأضاف «لدينا بداية جيدة جدا... لكن لدينا مشاكل تتعلق بإعادة بناء الثقة».

وقال قرقاش إن المشكلة الرئيسة فيما يخص تركيا وإيران هي التدخل في السيادة والمصالح العربية وإن رأب الصدع الخليجي سيعزز المزيد من «الاتفاق الجماعي بشأن القضايا الجيوستراتيجية» على الرغم من الاختلافات في النهج.



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