الهند تستعد لتلقيح 300 مليون شخص ضد «كورونا».. والصين تبدأ بـ «الفئات الأساسية»

المصدر: عواصم - وكالات

بدأت الحكومة الهندية استعداداتها لتطعيم نحو 300 مليون شخص ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من بينهم موظفو الصحة والأشخاص فوق 50 عاماً، في مرحلة أولية تبدأ من يناير حتى أغسطس المقبلين، فيما أعلنت الصين أنها ستبدأ بتطعيم الفئات الأساسية ضد «كورونا» في الشتاء والربيع، وأعلنت سويسرا موافقتها على ترخّيص استخدام لقاح «فايزر-بيونتك» للوقاية من الإصابة بالفيروس.

وقال رئيس فرقة العمل الهندية الخاصة بـ«كوفيد-19»، فينود كومار بول، إن ثلاثة لقاحات مرشحة طلبت إذناً طارئاً من هيئة مراقبة الأدوية في الهند. ومن المتوقع صدور قرار حول واحد أو أكثر من تلك اللقاحات المرشحة قريباً.

وأصبحت الهند الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة التي تسجل أكثر من 10 ملايين إصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، حسبما أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أمس.

وأوضحت الوزارة أنها سجلت 27022 إصابة جديدة، ما رفع إجمالي حالات الإصابة بـ«كوفيد-19» إلى 10004893 حالة. وبلغت حصيلة الوفيات 144789 بعد تسجيل 338 حالة وفاة جديدة.

إلى ذلك، قال مسؤول كبير في قطاع الصحة بالصين، أمس، إن بلاده ستركز أولاً على تطعيم «الفئات الأساسية» بلقاح الوقاية من فيروس كورونا خلال فصلي الشتاء والربيع قبل توسيع نطاق التطعيم ليشمل جموع الناس.

وحذّر مدير مجموعة العمل المكلفة بأبحاث وتطوير اللقاحات والتابعة لمجلس الدولة الصيني، تسنغ يي شين، من أن جهود الصين للوقاية من «كوفيد-19» ترزح تحت ضغوط متزايدة مع انخفاض درجات الحرارة.

وأضاف في إفادة صحافية: «تطعيم بعض فئات السكان الأساسية ضد فيروس كورونا المستجد خلال موسمي الشتاء والربيع له أهمية كبيرة في الوقاية من الجائحة».

وأشار تقرير لصحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»، أمس، إلى أن البلاد تعتزم تطعيم ما يصل إلى 50 مليون شخص قبل بدء عطلة رأس السنة القمرية في فبراير 2021، موضحاً أن بكين ستوزع 100 مليون جرعة من لقاحات شركتي سينوفارم وسينوفاك بايوتيك.

وفي اليابان، طلبت وزارة الصحة اليابانية من الإدارات المحلية إعداد برامج تطعيم ضد فيروس كورونا، حتى يتسنى للعمال الطبيين بدء تلقي اللقاحات في فبراير المقبل.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية، أمس، أن مسؤولي وزارة الصحة قدموا مسودة خطة تطعيمات لإدارات المحافظات والبلديات في أنحاء البلاد.

وتقول المسودة إنه يجب إيجاد نظام يسمح ببدء تطعيم نحو 10 آلاف أخصائي في مجال الرعاية الصحية بحلول أواخر فبراير.

وأشارت الإذاعة اليابانية إلى أنه من المتوقع أن يبدأ تطعيم أفراد الطواقم الطبية الباقين، وعددهم نحو ثلاثة ملايين في منتصف مارس تقريباً. وأعربت الوزارة عن أملها أيضاً في بدء تطعيم المواطنين كبار السن في أواخر مارس تقريباً. وبالنسبة للباقين، ربما يتسنى لهم تلقي تطعيم في أبريل أو بعد ذلك. وستُعطى الأولوية للأشخاص الذين يعانون أمراضاً بالفعل.

وسمحت سويسرا باستخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي طوّره مختبرا «فايزر-بيونتك»، وفق ما أعلنت الهيئة الناظمة للصحة الوطنية «سويسميديك»، أمس.

وقالت الهيئة في بيان: «بعد دراسة متأنية للمعلومات المتوافرة، خلصت (سويسميديك) إلى أن لقاح (فايزر/‏‏‏‏‏بيونتك) المضاد لـ(كوفيد-19) آمن، وأن فوائده تفوق المخاطر».

وهذا أول لقاح مضاد لـ«كورونا» المستجد يتم ترخيصه في سويسرا.

وقال مدير «سويسميديك» رايموند بروهين، إن «سلامة المرضى هي شرط أساسي، خصوصاً في ما يتعلق بترخيص اللقاحات». وأضاف: «تمكنا من التوصل إلى قرار سريع، مع ضمان احترام الشروط الثلاثة الأساسية وهي السلامة والفعالية والجودة».

وفي ألمانيا، أكد الرئيس التنفيذي لجمعية المدن الألمانية، هيلموت ديدي، أن مراكز التطعيم المحلية ضد فيروس كورونا في ألمانيا على أهبة الاستعداد. وأضاف أنه تم تزويد المراكز بالمواد والمساحة والدعم الإداري الذي تحتاجه منذ 15 ديسمبر الجاري.

ومن المتوقع بدء التطعيم في ألمانيا يوم 27 ديسمبر الجاري، إذا تمت الموافقة على اللقاح قبل ذلك.

وزارة الصحة اليابانية تبدأ تطعيم الطواقم الطبية بلقاح مضاد لـ «كورونا» في فبراير.

مراكز التطعيم في ألمانيا تستعد لبدأ حملة التلقيح خلال أيام.

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