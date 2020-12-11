الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية سابعة إلى السودان لدعمها في مكافحة "كوفيد-19"

المصدر: وام

أرسلت دولة الإمارات أمس، طائرة مساعدات تحتوي على 14 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى السودان، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسيستفيد منها أكثر من 14 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس "كوفيد-19".

وقال سفير دولة الإمارات لدى السودان حمد الجنيبي: "تعد جمهورية السودان الشقيقة من أوائل الدول التي تلقت المساعدات التي أرسلتها دولة الإمارات في إطار جهودها لمكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث قامت بإرسال أول شحنة مساعدات ومستلزمات طبية في شهر إبريل الماضي، واستمر تتابع إرسال المساعدات الطبية خلال الأشهر التسعة الماضية، إلى أن بلغت في مجملها 230 طنا حتى اليوم، منها 130 طنا مقدمة من صندوق أبوظبي للتنمية".

وأضاف:" إن الاستمرار في تسيير الجسر الجوي من المساعدات الطبية الإماراتية إلى السودان، يؤكد على العلاقات القوية والمتميزة بين البلدين وحرص دولة الإمارات على مواصلة الدعم للقطاع الصحي في السودان وتعزيز الخطط الحكومية، من خلال تقديم الدعم المباشر للعاملين في القطاع الطبي من الأطباء والممرضين والأجهزة الفنية في مواجهة الجائحة".

يشار إلى أن دولة الإمارات، قدمت حتى اليوم، أكثر من 1661 طناً من المساعدات لأكثر من 120 دولة، استفاد منها نحو 1.6 مليون من العاملين في المجال الطبي.

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