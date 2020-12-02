الحكومة المصرية تتعاقد على شراء 20 مليون جرعة من لقاحات "كورونا"

المصدر: القاهرة - د ب أ

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على تفويض وزيري المالية، والصحة والسكان، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير لقاحات فيروس كورونا المستجد، والتعاقد مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافى"، من أجل توفير 20 مليون جرعة من اللقاحات المخصصة لمواجهة فيروس كورونا.

ووجه مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المجموعة الطبية للبدء في التحرك للتجهيز والاتفاق مع شركات أخرى لتأمين عدد أكبر من اللقاحات، والعرض على مجلس الوزراء.

ووفق موقع "بوابة الأهرام" الإلكتروني، عرضت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، خلال الاجتماع، تقريرا حول آخر المستجدات الخاصة بموقف فيروس كورونا المستجد، فيما يتعلق بالحالات التي تم شفاؤها وخرجت من المستشفيات، وكذا الحالات الجديدة المصابة بالفيروس، والتي تم رصدها حتى أمس.

وأشارت الوزيرة إلى أن معدل الإصابات بالفيروس يأخذ منحى تصاعدياً خلال هذه الفترة، لافتة في هذا الصدد إلى أن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية سجلت معدلات إصابة تُعد هي الأعلى بين محافظات الجمهورية.

وتطرقت الوزيرة خلال العرض إلى تطور موقف تصنيع اللقاح الخاص بفيروس كورونا عالميا، مشيرة إلى عدد من التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة العلمية التي شُكلت مؤخرا، وأسند إليها متابعة الأبحاث السريرية للقاحات فيروس كورونا المستجد، كما كُلفت بدراسة ورفع التوصيات العلمية عن اللقاحات المناسبة، التي ينبغي أن تقوم الدولة بالتعاقد على إحداها.

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