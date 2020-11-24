مركز مصري يعلن التوصل إلى 4 لقاحات مضادة لـ"كورونا"

المصدر: القاهرة - متابعات

أعلن، رئيس المركز القومي للبحوث في مصر، الدكتور محمد محمود هاشم، أن فريق العمل المكلف بالتوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد توصل إلى 4 أنواع من اللقاحات المضادة للفيروس، وأحد هذه اللقاحات الأربعة وصل إلى مرحلة التجارب الإكلينيكية، وتم تقديم ملف كامل إلى هيئة الدواء المصرية وأجازت الجزء البحثى الخاص بالمركز، وتقوم الهيئة الآن بتقييم إحدى الشركات التى سوف تقوم بإنتاج العينات الأولية (عينات الإنتاج القياسية) للبدء فى المرحلة الأولى من التجارب السريرية على المتطوعين.

أضاف في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، أنه تم اجتياز المراحل الأولية للتعرف على نوعية الفيروس والتتابع الجيني له، وتم تقسيم العمل على ثلاث فرق بحثية أحدها يعمل على التوصل لإنتاج وتطوير لقاح.

وأكد الدكتور محمد محمود هاشم، أنه لم يصدر عن المركز القومى للبحوث أي بيانات عن موعد أو حجم إنتاج اللقاح، لافتا إلى‏ أن المركز ليس جهة إنتاج، وأن من يتولى ذلك هو الشركة التي ستوافق عليها هيئة الدواء لإنتاج العينات الأولية.

وأوضح "هاشم" بحسب صحيفة "اليوم السابع"، أن مجموعة العمل الثانية كانت تعمل على إنتاج وتطوير علاجات للفيروس، وقد تم التوصل إلى أربع مواد مستخلصة من مصادر طبيعية، وهي الآن فى مرحلة التجارب الإكلينيكية مع إحدى الجهات التابعة للقوات المسلحة المصرية.

وأشار إلى أن المجموعة الثالثة فهي مكلفة بتقدير الأجسام المضادة في عينات الدم الواردة للمركز من جميع المستشفيات الجامعية الحكومية، وكذلك تطوير المجموعات التشخيصية الخاصة بالتعرف على الفيروس كورونا المستجد.

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