20 مليون أميركي قد يحصلوا على لقاح "كورونا" في ديسمبر

المصدر: واشنطن - أ ف ب

تأمل الولايات المتحدة بإطلاق برنامج بدء عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد قبل منتصف شهر ديسمبر المقبل، فور حصولها على موافقة السلطات الصحية المعنية، ما سيسمح بتحصين نحو 20 مليون شخص من الفيروس قبل نهاية العام.

وقال المسؤول المكلف بإدارة توزيع وتطوير اللقاحات في الحكومة الأميركية منصف السلاوي لشبكة "سي إن إن": "خطتنا تقضي بالتمكن من إرسال اللقاحات إلى مواقع التلقيح في غضون 24 ساعة من موعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية عليها، ولذا أتوقع أن يتم ذلك في اليوم الثاني من الموافقة عليها، أي في 11 أو 12 ديسمبر".

وأعرب سلاوي عن أمله ببلوغ الولايات المتحدة مرحلة "المناعة الجماعية" ضد الفيروس بحلول مايو المقبل بعد إطلاق حملات التطعيم الهائلة، مضيفاً: "نظراً لمستوى فعالية اللقاح الذي لدينا (95%)، فإن تحصين 70% تقريباً من السكان سيسمح بتحقيق مناعة جماعية حقيقية. سيحصل ذلك على الأرجح في مايو 2021 بحسب خططنا".

بدوره، أعرب الطبيب أنتوني فاوتشي الذي يحظى باحترام كبير على المستوى العلمي في الولايات المتحدة، عن ثقته بحصول تقدّم على هذا الصعيد.

وقال فاوتشي لقناة "سي بي إس" إنه في حال تمت الأمور كما هو متوقع وحصل اللقاح على الترخيص من السلطات الصحية، فإنه يمكن إعطاء اللقاح لعشرين مليون شخص بحلول نهاية ديسمبر.

وبعد عشرة أشهر فقط من ظهور فيروس كورونا المستجد، قدّمت شركة فايزر الأميركية وشريكتها الألمانية بيونتيك طلب ترخيص للقاحهما المضاد للفيروس لدى إدارة الغذاء والدواء الأميركية. وكانت الخطوة منتظرة بعد أيام منذ نشرهما نتائج اختبارات سريرية أجريت على 40 ألف متطوع في عدة دول، وبينت أن اللقاح فعال بنسبة 95% في الوقاية من كوفيد-19، دون آثار جانبية خطيرة.

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