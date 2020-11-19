خلال اتصال هاتفي مع غوتيريس.. ملك المغرب يؤكد تمسك بلاده بوقف إطلاق النار

المصدر: الرباط – وكالات

أجرى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، اليوم، اتصالا هاتفياً مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس.

وتمحور هذا الاتصال الهاتفي حول آخر تطورات القضية الوطنية، خاصة الوضع في منطقة الكركارات بالصحراء المغربية.

وخلال هذا الاتصال، أكد ملك المغرب أنه على إثر فشل المحاولات المحمودة كافة للأمين العام، تحملت المملكة المغربية مسؤولياتها في إطار حقها المشروع تماماً، لاسيما وأن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها ميليشيات "البوليساريو" بتحركات غير مقبولة

وقد أعاد المغرب الوضع إلى طبيعته، وقام بتسوية المشكلة بصفة نهائية، كما أعاد انسيابية حركة التنقل.

وأوضح الملك، أن المملكة المغربية ستواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية بهدف فرض النظام وضمان حركة تنقل آمنة وانسيابية للأشخاص والبضائع في هذه المنطقة الواقعة على الحدود بين المغرب وموريتانيا.

وجدد الملك التأكيد لغوتيريس على تمسك المغرب الراسخ بوقف إطلاق النار.

وبالحزم ذاته، تظل المملكة عازمة تمام العزم على الرد، بأكبر قدر من الصرامة، وفي إطار الدفاع الشرعي، على أي تهديد لأمنها وطمأنينة مواطنيها.

وفي الختام، أكد الملك للأمين العام بأن المملكة "ستواصل دعم جهوده في إطار المسلسل السياسي. هذا المسلسل يتعين أن يستأنف على أساس معايير واضحة، ويشرك الأطراف الحقيقية في هذا النزاع الإقليمي، ويمكن من إيجاد حل واقعي وقابل للتحقق في إطار سيادة المملكة".

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