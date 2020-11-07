أسباب تأخر فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة الأميركية

المصدر: واشنطن - أ ف ب

بعد ثلاثة أيام على إغلاق صناديق الاقتراع، لا تزال الولايات المتحدة والعالم يترقبان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية الأميركية رغم أن المرشح الديموقراطي جو بايدن يبدو على طريق الفوز على دونالد ترامب.

أثار هذا الانتظار توترا في مختلف أنحاء الولايات المتحدة المنقسمة، فيما تحدث الرئيس المنتهية ولايته ترامب عن قيام الديموقراطيين بـ"التزوير" لكن بدون تقديم دليل على ذلك. لكن هذا التأخير كان متوقعا لأسباب تتعلق بالولايات التي يفترض أن تقوم كل منها بفرز أصوات ناخبيها، بموجب النظام الانتخابي الأميركي.

الولايات الحاسمة تأخذ وقتاً أطول

النتائج في كاليفورنيا، الأكثر اكتظاظًا بالسكان في الولايات المتحدة، ظهرت بسرعة لصالح بايدن بعد إغلاق صناديق الاقتراع الثلاثاء الماضي. لكن مثل هذه النتائج هي بالواقع تقديرات شبكات الإعلام وليست النتائج الرسمية ما يعني أن الأمر يستغرق وقتا أطول للحصول على صورة دقيقة في الولايات المنقسمة بشكل كبير.

وقالت كاثي بوكفار المسؤولة الكبيرة في بنسلفانيا المكلفة الاشراف على العملية الانتخابية في هذه الولاية الحاسمة: "كلما كانت النتائج متقاربة جدا، كلما استغرق الأمر وقتا أطول".

لدى الولايات أيضا استحقاقات متنوعة لتلقي أصوات المقترعين غيابياً وخصوصا من الجيش أو مواطنين يقيمون في الخارج.

وأوقفت كارولاينا الشمالية فرز 171 ألف صوت على الأقل يمكن أن تحدث فارقا، لأنه بحسب القانون يتعين أن تقبل الأصوات التي تصل عبر البريد حتى 12 نوفمبر طالما تم ختمها بالبريد بحلول يوم الانتخابات.

بشكل مماثل، ستقوم نيفادا التي تشهد سباقا حامياً، بفرز الأصوات التي ختمت بحلول يوم الانتخابات طالما أنها تصلها قبل 10 نوفمبر.

ما يتسبب في حدوث تأخير أيضاً هو بطاقات اقتراع مؤقتة أصدرت لناخبين إذا كان هناك ارتباك بشأن تسجيلهم ويجب التحقق من ذلك.

أصوات كثيرة بالبريد

مع القلق من انتشار وباء كوفيد-19، تلقت الولايات التي لم تكن معتادة على فرز بطاقات الاقتراع بالبريد مجموعة كبيرة من تلك البطاقات التي أرسلها المواطنون الذين فضلوا تجنب مراكز التصويت.

من بين 160 مليون أميركي صوتوا هذا العام، قام 65,2 مليونا بذلك عبر البريد وهو رقم قياسي، بحسب تقديرات "يو اس ايلكشن بروجيكت".

في بنسلفانيا، يشكل الجمهوريون أغلبية في مجلس الولاية. ورفضوا اقتراحا بالسماح ببدء فرز الأصوات البريدية قبل يوم الانتخابات خلافا لولايات أخرى.

والوضع معقد أيضا في بعض المقاطعات مثل تشاتام في ولاية جورجيا حيث المنافسة محتدمة جدا بين بايدن وترامب: يفترض أن تشرف سلطتان مختلفتان على عملية فرز الأصوات.

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