الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى تونس لدعم جهودها في مكافحة «كوفيد-19»

المصدر: أبوظبي - وام

في إطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لمساعدة الدول العربية الشقيقة، تم أمس إرسال طائرة مساعدات تحتوي على 11 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة التنفس إلى الجمهورية التونسية، وسيستفيد منها أكثر من 11 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس «كوفيد-19».

وقال سفير دولة الإمارات لدى تونس راشد محمد جمعة المنصوري «تجمع بين كل من دولة الإمارات والجمهورية التونسية رؤية تنموية مشتركة منذ عقود عدة، تتجسد في علاقات ثنائية قوية، ومن خلال تبادل الخبرات والتنسيق في العديد من المجالات التي تهم البلدين».

وأضاف: «في إطار حرص دولة الإمارات على تقديم الدعم لأشقائها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة والعالم نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، تم إرسال طائرة مساعدات طبية إلى الجمهورية التونسية لدعم القطاع الصحي والمساهمة في تعزيز القدرات الطبية للطواقم الطبية والتمريضية، وتوفير المزيد من الحماية لها في مواجهة فيروس كورونا المستجد».

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات قدمت حتى أمس أكثر من 1592 طناً من المساعدات لأكثر من 119 دولة، استفاد منها نحو 1.5 مليون من العاملين في المجال الطبي.

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