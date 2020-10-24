الإمارات ترحب بقرار السودان مباشرة العلاقات مع إسرائيل

المصدر: الإمارات اليوم - وام

رحبت دولة الإمارات بقرار جمهورية السودان الشقيقة مباشرة العلاقات مع دولة إسرائيل.

وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها اليوم السبت، بجهود الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية السودان ودولة إسرائيل، للوصول إلى هذا الاتفاق التاريخي، معربة عن أملها أن يكون لهذه الخطوة أثر إيجابي في مناخ السلام والتعاون الإقليمي والدولي.

وقالت الوزارة إن قرار السودان مباشرة العلاقات مع دولة إسرائيل يعد خطوة مهمة لتعزيز الأمن والازدهار في المنطقة، مؤكدة أن هذا الإنجاز من شأنه توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والدبلوماسي.

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