حاكم مقاطعة برازيليا يشيد بمساعدات الإمارات لبلاده لمواجهة «كوفيد-19»

المصدر: برازيليا - وام

أشاد حاكم مقاطعة برازيليا، إيبانيس روشا بالمساعدات الإنسانية والطبية التي قدمتها دولة الإمارات إلى البرازيل، والتي أسهمت في تعزيز جهود العاملين بالقطاع الطبي، لاسيما في الخطوط الأمامية لمواجهة جائحة «كوفيد-19».

جاء ذلك خلال لقائه سفير الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، صالح أحمد السويدي، حيث بحثا آفاق التعاون القائم بين دولة الإمارات وبرازيليا، وسبل تعزيز الاستثمارات في المقاطعة.

وتحدث سفير الدولة عن المزايا العديدة، التي تتمتع بها دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة وإعادة التصدير، فضلاً عن العديد من الفرص الاستثمارية، التي توفرها من خلال موقعها الاستراتيجي والبنى التحتية الحديثة المتميزة والقدرات اللوجستية المتقدمة التي تمتلكها، وتنوع مواردها الصناعية والاقتصادية، مؤكداً استعداد السفارة لتقديم جميع أشكال الدعـم، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة.

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