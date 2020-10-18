مصر تؤكد حرصها على الوصول لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة

المصدر: القاهرة - بنا

أكدت مصر ضرورة التوصل لاتفاق قانوني مُلزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بما يحفظ الحقوق والمصالح المشتركة، مع عدم اتخاذ أية قرارات أُحادية من شأنها التأثير سلباً على الاستقرار بالمنطقة.

وقال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن مصر حريصة كل الحرص على استمرار عملية التفاوض مع كل من السودان وإثيوبيا للوصول إلى ذلك الاتفاق المُلزم.

وأشار في كلمة خلال افتتاح أسبوع القاهرة للمياه 2020، اليوم الأحد، أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، الى إصرار مصر على عقد أسبوع القاهرة للمياه رغم التداعيات العالمية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وفرض بعض الدول إجراءات حظر السفر للمشاركين، لما له من أهمية كبيرة كمنصة فنية للحوار بين الخبراء والعلماء والمهتمين بقضايا المياه، بهدف تعزيز التعاون بين الدول وتشارك الرؤى المستقبلية، وتشجيع الأفكار الجديدة التي تعزز من إدارة المياه، لتحقيق التنمية المنشودة التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بحقوق الأجيال المقبلة.

وأكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع كافة الدول على المستويين الإقليمي والدولي في كافة المناحي، مع إعطاء أولوية خاصة للتعاون مع دول حوض النيل وأفريقيا والمنطقة العربية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news