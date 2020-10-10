محمد بن زايد يتلقى رسالة من الرئيس الصيني خلال استقباله مبعوث الرئيس

المصدر: أبوظبي -وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم رسالة من فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية تتعلق بتعزيز علاقات الصداقة الوثيقة والشراكة الإستراتيجية الشاملة والخاصة بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم في قصر الشاطئ .. المبعوث الخاص لفخامة الرئيس الصيني عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي في الصين يانغ جيتشي .

ونقل المبعوث في بداية اللقاء تحيات فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات مزيدا من التقدم والتنمية والاستقرار.

من جانبه حمل سموه معالي يانغ جيتشي تحياته وأطيب تمنياته إلى فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية.. معربا عن خالص تهاني دولة الإمارات حكومة وشعبا إلى الصين الصديقة وحكومتها وشعبها بمناسبة مرور 71 عاما على تأسيس جمهورية الصين الشعبية .. متمنيا للبلد الصديق مزيدا من التطور والرخاء والازدهار.

وبحث سموه ومبعوث فخامة الرئيس الصيني تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الإستراتيجي الشامل والخاص بين البلدين بجانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان مختلف مسارات التعاون الإستراتيجي بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية وأهم مقومات تطويره خاصة في الجوانب العلمية والطبية والاستثمارية والاقتصادية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

كما بحثا تطورات جائحة " كورونا " على المستويين الإقليمي والدولي وتحدياتها العالمية المشتركة وجهود التعامل مع تداعياتها على مختلف المستويات.. مؤكدين في هذا السياق أهمية تعاون البلدين في مجالات مكافحة الجائحة والصحة والوقاية والسيطرة على انتشارها.. إضافة إلى تطوير لقاحات لفيروس " كوفيد ــ 19 " يستفيد منها البلدان والبشرية جمعاء.

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