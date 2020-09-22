الرميثي يتفقد مقر قيادات التدريبات العسكرية المشتركة في جزيرة كريت ويبحث التعاون الدفاعي مع اليونان

المصدر: أثينا - وام

تفقد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي اليوم خلال الزيارة التي يقوم بها إلى جمهورية اليونان الصديقة، مقر قيادات التدريبات العسكرية المشتركة الذي تنفذها قواتنا الجوية مع القوات الجوية اليونانية في إطار التعاون العسكري بين البلدين.

وكان في استقبال الرميثي حين وصوله الى مقر القوات في جزيرة كريت اليونانية، رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني الفريق أول كوستاندينوس فلوروس، وقائد التمرين من الجانب الإماراتي وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة من الجانبين.

واستمع رئيس أركان القوات المسلحة إلى إيجاز عن مراحل تنفيذ التدريبات، وإلى شرح مفصل عن الخطط التدريبية والأحداث المفترضة.

من جهة ثانية التقى رئيس أركان القوات المسلحة، في مقر القيادة العسكرية اليونانية، وزير الدفاع اليوناني نيكولاس باتايو توبولوس ورئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني الفريق أول كوستاندينوس فلوروس، كلاً على حدة.

وبحث الرميثي خلال اللقاءين، علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اليونان، خاصة في الجوانب والشؤون الدفاعية والعسكرية، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك و تبادل الخبرات، والزيارات، والتنسيق العسكري المشترك.

وزار رئيس أركان القوات المسلحة النصب التذكاري للجندي المجهول في العاصمة اليونانية أثينا، الذي يخلد ذكرى الجنود الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن بلادهم أثناء الحرب.. ووضع إكليلاً من الزهور على النصب حيث عزف السلامان الوطنيان لدولة الإمارات وجمهورية اليونان خلال المراسم.

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